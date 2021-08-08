Велосипедистка Олена Старікова здобула срібну нагороду в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

Це перша Олімпіада в кар’єрі 25-річної велосипедистки.

“Учениця Євгена Болібруха зуміла у півфіналі впоратися з триразовою чемпіонкою світу і бронзовою медалісткою Лондона-2012 Лі Хвейші з Гонконгу, проте у зустрічі за золото поступилася у двох заїздах світовій рекордсменці Келсі Мітчелл з Канади”, – йдеться у повідомленні.

“Срібло” Старікової – це 19-та медаль України на Олімпіаді-2020.

Варто зазначити, що для Старікової це перша медаль на Олімпійських іграх.

Крім того, ця медаль – лише четверта нагорода в історії України на Олімпіадах у велоспорті. Попередні медалі: “срібло” у чоловічому командному спринті (Сідней-2000), “бронза” у жіночому спринті (Сідней-2000), “бронза” в жіночому переслідуванні (Пекін-2008).