За інформацією ЗМІ Велика Британія, схоже, готова передати Україні ракети великої дальності, які вже довгий час відмовляються передати в адміністрації президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє The Washington Post.

2 травня очолюваний Великою Британією Міжнародний фонд для України – який складається з групи країн Північної Європи, що створили механізм відправки озброєння Україні – опублікував повідомлення, у якому міноборони Сполученого Королівства попросило “висловити зацікавленість” щодо змоги надати можливість завдавати ударів дальністю до 300 км.

У повідомленні зазначається, що відповідь потрібно надати протягом трьох діб.

За словами британського посадовця, який відмовився підтвердити тип, час або кількість озброєння, яке розглядається, остаточного ще рішення не прийнято.

Однак це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси. У виданні наголосили, що запитувані у повідомленні характеристики та можливості озброєння майже співпадають крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування.

Україна давно просила західні країни про ракети більшого радіуса дії, стверджуючи, що така зброя може змінити хід війни, дозволяючи її силам націлюватися на російські командні центри, лінії постачання, боєприпаси та сховища палива глибоко в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.

Оскільки Україна готується до контрнаступу, здатність завдавати подібні удари дасть змогу розчистити шлях для наземного наступу за допомогою танків і піхоти.

Ракети Storm Shadows можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії. Київ давно прагнув отримати таку можливість і намагався пом’якшити побоювання Заходу щодо ескалації, обіцяючи, що утримуватиметься від використання донорської зброї під час таких атак.

“Якби ми могли завдати удару на відстані до 300 кілометрів, російська армія не змогла б забезпечити захист і повинна була б програти. Україна готова надати будь-які гарантії , що ваша зброя не буде задіяна для ударів по території Росії”, — заявив міністр оборони України Олексій Резніков Європейському Союзу на початку цього року.

Побоювання, що Україна буде запускати ракети по цілях у Росії, є основною причиною, чому адміністрація Байдена неодноразово відхиляла запити України до США щодо постачання боєприпасів великої дальності.

Сполучені Штати надали високоточні ракетні системи залпового вогню, зокрема високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS), але лише з боєприпасами, радіус дії яких обмежений приблизно 80 км.

HIMARS також має можливість стріляти армійською тактичною ракетною системою (ATACMS), боєприпасом із радіусом дії, рівним 300 кілометрам. Але адміністрація Байдена непохитно відхиляла українські звернення щодо цієї зброї, а представники Пентагону, окрім побоювань ескалації конфлікту, посилалися на нестачу в арсеналах США.

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак спростував розмови серед союзників України про те, що їхні запаси вичерпані.

“Якщо в цьому конфлікті є момент, який ми можемо змінити, чому б не скористатися ним? Чого ми чекаємо? Яке призначення цих запасів? Якщо зброя принижує російські збройні сили, це підвищує нашу безпеку” – сказав він європейським союзникам на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому.

За кілька тижнів до цих зауважень, згідно з файлом, про який раніше не повідомлялося, серед секретних документів США, які просочилися в Інтернет, розвідка США підтвердила, що Велика Британія має намір надіслати в Україну невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги у націлюванні.

“Сполучене Королівство стане першою країною, яка надасть Україні зброю великої дальності”, – сказав Сунак у своїй мюнхенській промові.

Хоча політика США залишається незмінною, офіційні особи Пентагону не висловили занепокоєння, коли їх запитали про перспективу відправлення Великою Британією ракет великої дальності в Україну.

“Кожна країна приймає власні суверенні рішення щодо того, які типи допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вони надають. Ми високо оцінюємо значну підтримку, яку надають Україні союзники та партнери з усього світу, включаючи Велику Британію, — сказав прессекретар Пентагону, генерал Патрік Райдер.

Американські законодавці від обох партій, які підтримують агресивну позицію, неодноразово закликали адміністрацію Байдена надати Україні ATACMS і F-16.

“Я давно наполягав на більшій дальності, наприклад, на ATACMS. Я думаю, що настав час це зробити. Ми бачимо все менше і менше розмов про ескалацію, оскільки президент Росії Володимир Путін перетнув кожну “червону лінію”. Українці зарекомендували себе як відповідальні партнери і мають усі стимули дотримуватися обмежень на використання зброї великої дальності, щоб не втратити підтримку Заходу”, — сказав два тижні тому в Інституті Гудзона представник Джейсон Кроу, військовий ветеран, який служив в Іраку.

Озброєння дозволить ЗСУ прийняти тактику, яку вже використовує Росія, яка запускає крилаті ракети [з літаків] всередині їхньої території, щоб бути поза межами української протиповітряної оборони, сказав Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, яка вивчає програму міжнародної безпеки і спеціалізується на системах озброєнь, які використовувалися під час війни в Україні.

“Все, що вам потрібно зробити, це дати йому десятизначні координати. Тобі більше нічого не потрібно робити “, — сказав Канчіан про націлювання ракети.