3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів США.

Про це інформує CNN.

Додаткова військова допомога, яка містить артилерійські снаряди, гаубиці, ракети та боєприпаси, є 37-м пакетом військової допомоги, який США виділяють за системою “президентського скорочення” запасів Пентагону.

Цей пакет допоможе Україні продовжувати мужньо захищатися перед обличчям жорстокої, неспровокованої та невиправданої війни Росії”, – заявив Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати, союзники та партнери “будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно”.

Деталі нової допомоги згідно з опублікованим переліком Міністерства оборони США:

Додаткові боєприпаси для систем HIMARS

155-мм гаубиці

155-мм артилерійські снаряди

Мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм

Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW)

Системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf

Авіаційні ракети Hydra-70

Стрілецька зброя та набої

Підривні боєприпаси для подолання перешкод

Вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки

Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів

Запчастини та інше польове обладнання

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що пакет надійшов після “значної роботи уряду США протягом минулих кількох місяців, щоб виконати запити України напередодні її запланованого контрнаступу та забезпечити наявність необхідної зброї та обладнання”.

У Білому домі зазначили, що продовжать співпрацю з союзниками для підтримки України.

Раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі припустив, що новий ця допомога буде особливо зосереджена зокрема на боєприпасах, аби дати Україні усе потрібне для прориву російської оборони.

Вони будуть готові”, — наголосив Кірбі.

Зауважимо, 2 травня у ЗМІ повідомляли, що нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку, різноманітні боєприпаси та, вперше, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70.