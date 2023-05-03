Про це інформує CNN.
Додаткова військова допомога, яка містить артилерійські снаряди, гаубиці, ракети та боєприпаси, є 37-м пакетом військової допомоги, який США виділяють за системою “президентського скорочення” запасів Пентагону.
Цей пакет допоможе Україні продовжувати мужньо захищатися перед обличчям жорстокої, неспровокованої та невиправданої війни Росії”, – заявив Блінкен.
Він додав, що Сполучені Штати, союзники та партнери “будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно”.
Деталі нової допомоги згідно з опублікованим переліком Міністерства оборони США:
- Додаткові боєприпаси для систем HIMARS
- 155-мм гаубиці
- 155-мм артилерійські снаряди
- Мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм
- Ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW)
- Системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf
- Авіаційні ракети Hydra-70
- Стрілецька зброя та набої
- Підривні боєприпаси для подолання перешкод
- Вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки
- Тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів
- Запчастини та інше польове обладнання
Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що пакет надійшов після “значної роботи уряду США протягом минулих кількох місяців, щоб виконати запити України напередодні її запланованого контрнаступу та забезпечити наявність необхідної зброї та обладнання”.
У Білому домі зазначили, що продовжать співпрацю з союзниками для підтримки України.
Раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі припустив, що новий ця допомога буде особливо зосереджена зокрема на боєприпасах, аби дати Україні усе потрібне для прориву російської оборони.
Вони будуть готові”, — наголосив Кірбі.
Зауважимо, 2 травня у ЗМІ повідомляли, що нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку, різноманітні боєприпаси та, вперше, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- 2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.