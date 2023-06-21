Джерело: сайт британського уряду.

У новому пакеті допомоги передбачено кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу від їхнього уряду у розмірі близько 305 мільйонів доларів.

“Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, наданий країною з Групи семи, що засвідчує непохитну прихильність Великої Британії до підтримки України як зараз, так і в майбутньому”, — йдеться у повідомленні.

Кошти спрямують на посилення економічної стабільності України. Ще вони будуть використані для підтримки життєво важливих державних структур, включно з витратами на сферу освіти й охорони здоров’я. Також частину коштів мають витратити на розмінування, боротьбу зі стихіями, енергетичні проєкти, а також фінансування діяльності ООН та Червоного Хреста.

Невійськова допомога Британії Україні становитиме понад 6 млрд доларів. З них зокрема понад 5,23 млрд доларів надано у вигляді фіскальної підтримки та близько 817 млн доларів як двостороння допомога.