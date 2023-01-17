Україна отримала від Великої Британії понад 70 палетів бинтів, милиць та візки для людей з інвалідністю. Також ця країна передала інші медичні товари для постраждалих внаслідок війни.

Про це повідомив сайт британського уряду.

Сполучене Королівство передало намети для облаштування мобільних клінік. Їх встановлять у місцях, де медичні заклади пошкоджено внаслідок обстрілів. Також Україна отримала майже 80 ліжок, понад 30 тисяч халатів, медичне обладнання та матеріали.

Товари передали з запасів МЗС Великої Британії. Їх отримала неурядова медична організація UK-Med. Допомога буде використана у Дніпрі, Полтаві, Львові та інших регіонах України “для посилення роботи UK-Med зі створення мобільних клінік”.