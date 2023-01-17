Про це повідомив сайт британського уряду.
Сполучене Королівство передало намети для облаштування мобільних клінік. Їх встановлять у місцях, де медичні заклади пошкоджено внаслідок обстрілів. Також Україна отримала майже 80 ліжок, понад 30 тисяч халатів, медичне обладнання та матеріали.
Товари передали з запасів МЗС Великої Британії. Їх отримала неурядова медична організація UK-Med. Допомога буде використана у Дніпрі, Полтаві, Львові та інших регіонах України “для посилення роботи UK-Med зі створення мобільних клінік”.
“Ця пожертва допоможе дати змогу медикам на передовій і надалі надавати життєво важливу медичну підтримку тим, хто опинився в зоні конфлікту”, – зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
Раніше Велика Британія передала UK-Med обладнання та фармацевтичні препарати на суму близько 338 тисяч євро. Їх скерували для створення мобільних медичних клінік. Іншу частину залучили для навчання українських лікарів, медсестер та парамедиків роботі з масовими жертвами.
Організація спеціалізується на широкому спектрі медичних послуг в Україні: хірургічні втручання, первинна медична допомога, психосоціальна підтримка та навчання цивільного населення наданню першої допомоги.
- 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.