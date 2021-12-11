Головна дипломатка Великої Британії попередила членів G7, що "вільні демократичні країни" мають припинити зважати на російський газ та російські гроші задля збереження своєї незалежності.

Про це пише американське видання AP.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс на зустрічі висловила занепокоєння щодо нарощування військ Росії поблизу України. На її переконання, зустріч G7 має стати “демонстрацією єдності між великими економіками-однодумцями, які будуть абсолютно сильними у своїй позиції проти агресії, проти агресії з повагою до України”.

Трасс заявила, що військовий крок проти України буде “стратегічною помилкою” з “важкими наслідками” для Москви. Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО стурбовані переміщенням російських військ і зброї до прикордонного регіону, що може стати прелюдією до вторгнення, і заявляють, що, якщо так станеться, вони накладуть серйозні санкції на економіку Росії.

Трасс сказала, що хоче “переконатися, що вільні демократичні країни зможуть мати альтернативу постачанням російського газу”, посилаючись на спірний газопровід “Північний потік-2”, який доставляє газ з Росії до Німеччини.

Британія не надто залежить від російського газу, але фінансовий район Лондона та ринок нерухомості є основними центрами для російських грошей. Владу Великобританії вже давно звинувачують у тому, що вона заплющує очі на неправомірно отримані кошти з усього світу.

Трасс наполягає, що Велика Британія готова розглянути нові економічні заходи для захисту своїх “основних цінностей”.

“Вільним світом були прийняті рішення… у короткостроковій перспективі отримати дешеву енергію або дешеве фінансування, а це має довгострокову ціну для свободи та демократії”, – сказала вона.