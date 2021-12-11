Про це він заявив в інтерв’ю газеті La Repubblica.

“Росія має вирішити: вона хоче бути з Європою або проти неї. Час поступок сплинув. На жорстку політику у нас має бути різка відповідь у вигляді жорстких санкцій”, – заявив прем’єр.

Моравецький додав, що попри те, що зараз Росія обирає конфлікт, Захід не хоче слідувати цьому шляху. Водночас він наголосив, що Європа не може дозволити, щоб їй погрожували чи шантажували в енергетичному секторі.

Польський прем’єр вважає, що Володимиру Путіну не можна довіряти, а європейські країни мають об’єднатися та дати у такому разі різку відповідь.

Посадовець також виступив за введення санкцій проти “Північного потоку-2”, який “від самого початку використовувався з політичною метою”.

“Дати умовну згоду на “Північний потік–2″ і не ввести санкцій проти Росії означає поступитися імперській політиці Кремля”, – сказав він.

За його словами, “Північний потік–2” зробить континент ще залежнішим від одного постачальника.

Раніше Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що в Україні можуть статися погані речі, оскільки Росія навмисно дестабілізує ситуацію в регіоні.