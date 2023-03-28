Країни-партнери Велика Британія та Польща зобов’язалися побудувати в Україні два містечка для тимчасового розміщення переселенців.

Про це повідомило Sky News.

Велика Британія пообіцяла виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 310 110 млн доларів) на фінансування будівництва нових тимчасових містечок. В уряді зазначили, що для близько 700 осіб зможуть звести два містечка у Львівській та Полтавській областях.

“Протягом останнього року Путін продовжував атакувати цивільні будівлі та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну”, — сказав британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Міністр зазначив, що нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує.

На сьогодні близько 118 тисяч українців прийняли родини у Великій Британії. Проте деяким переселенцям стає все важче знайти постійне житло.