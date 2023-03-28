Про це повідомило Sky News.

Велика Британія пообіцяла виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 310 110 млн доларів) на фінансування будівництва нових тимчасових містечок. В уряді зазначили, що для близько 700 осіб зможуть звести два містечка у Львівській та Полтавській областях.

“Протягом останнього року Путін продовжував атакувати цивільні будівлі та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну”, — сказав британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Міністр зазначив, що нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує.

На сьогодні близько 118 тисяч українців прийняли родини у Великій Британії. Проте деяким переселенцям стає все важче знайти постійне житло.