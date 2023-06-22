Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство. Країни домовилися створити Фонд відновлення енергетики на 62 млн фунтів.

Джерело: Міненерго в Telegram.

“Разом з державним міністром з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті підписали Меморандум про Енергетичне партнерство між нашими країнами. Буде створено Фонд інновацій “InnovateUkraine” у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів”, — йдеться у повідомленні.

Основною метою ініціативи є посилення енергетичної безпеки. Пресслужба зазначила, що початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів. Іншу частину коштів спрямують частинами до 2025 року.

Допомогу направлять на проєкти енергетичних інновацій. Вони мають прискорити процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

Велика Британія надасть підтримку Міненерго в межах нового партнерства, а також продовжить підтримку програми “Стійкість та енергетична безпека України” (“URES”). Зокрема британська сторона сприятиме торгівлі та інвестиціям, наприклад, у проєктах як малі модульні атомні електростанції, “зелений” водень та інші відновлювані гази, сонячні мікро/міні-мережі, сонячні системи для малих домогосподарств, енергоефективність, наземна та офшорна вітроенергетика, розвиток вуглецевого ринку та інші.