Про це повідомляє Reuters.

Серед нових підсанкційних осіб опинилися й військові та оборонні російські компані, а також їхні керівники.

Зокрема, серед них гендиректор “Російської залізниці” Олег Білозеров, колишній міністр оборони Анатолій Сердюков, офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков, головний редактор журналу “Національна оборона” Ігор Коротченко, РКЦ “Прогрес” концерн “Калашников”, промислова група “Промтех-Дубна” тощо.