Про це повідомляє Reuters.
Серед нових підсанкційних осіб опинилися й військові та оборонні російські компані, а також їхні керівники.
Зокрема, серед них гендиректор “Російської залізниці” Олег Білозеров, колишній міністр оборони Анатолій Сердюков, офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков, головний редактор журналу “Національна оборона” Ігор Коротченко, РКЦ “Прогрес” концерн “Калашников”, промислова група “Промтех-Дубна” тощо.
- Нагадаємо, 16 квітня в Україну повернувся Спеціальний підрозділ збройних сил Великої Британії (спецзагін SAS). Британські військові навчають українських захисників користуватись протитанковими ракетними установками NLAW.
- Раніше уряд Сполученого Королівства запровадив нові санкції проти РФ та її окремих діячів, зокрема обмежувальні заходи стосуватимуться сімей російських олігархів.