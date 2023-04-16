Про це написав заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

За його словами, серед повернених – прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ.

Також вдалося звільнити рядових і сержантів, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

“Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших – найвища цінність для нас. “Герої мають бути живими”, так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх”, – йдеться в повідомленні.