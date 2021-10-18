Про це в інтерв’ю “Фактам тижня” повідомив президент України Володимир Зеленський.

“По-перше, з керівником Венеціанської комісії, паном Букіккіо, ми непогано знайомі. По-друге, він був, мені здається, досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Тобто це не остаточний закон. Мало того, що він не був проголосований і не пройшов друге читання, він не був підписаний президентом України. Тобто, він хотів би (і це його пряма мова) побачити саме законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки”, – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков хотів, щоб нардепи не голосували за закон у другому читанні.

“Я розумію, що колишній спікер дуже хотів це зробити швидко, щоб вплинути на те, щоб депутати Верховної Ради України не голосували другого читання. Це був політичний крок, вважаю, дрібний і помилковий. Тим не менше, тому я і подзвонив пану Букіккіо, я йому сказав: “Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його дійсно розглянула Венеціанська комісія”, – наголосив Зеленський.

Що не так із законопроєктом “про олігархів”?

Прийняття у першому читанні законопроєкту Володимира Зеленського про олігархів в українському суспільстві пройшло малопоміченим. Однак цей законопроєкт привернув увагу міжнародних експертів.

Оглядач Кеннет Рапоза для Forbes написав, що політика Зеленського щодо “деолігархізації”, яка була розкритикована Венеціанською комісією, може стати інструментом для боротьби з опонентами через введення індивідуальних санкцій.

Міжнародні експерти переконані, що закон “слуг” про боротьбу з олігархами – це шлях до узурпації влади.

Британський історик, письменник і журналіст, професор історії в Гарвардському університеті та старший науковий співробітник Оксфордського університету, Інституту Гувера та Стенфордського університету Ніл Ферґюсон назвав законопроєкт Зеленського “небезпечним прецедентом”. За його словами, намагання створити виняткові закони для конкретних соціальних верств може погано закінчитись. Свої слова він проілюстрував прикладом впровадження у радянській термінології слова “куркулі” й тих наслідків, до яких це призвело.

Схожу думку висловив Фарід Закарія, в минулому головний редактор видання Foreign Affairs, головний редактор Newsweek International, багаторічний ведучий каналу CNN: на його думку, законопроєкт про деолігархізацію створює ризик для вільного функціонування ЗМІ й свободи слова в Україні.

Андерс Ослунд, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професора Джорджтаунського університету, старшого наукового співробітника Atlantic Council та Інституту Петерсона, який напряму порівняв ініціативу Володимира Зеленського з кроками Володимира Путіна на початку його шляху до абсолютної влади у 2000-х.

У законопроєкті Зеленського немає чіткого регулювання поняття “олігарх”. При цьому пропонований президентом законопроєкт не дає реальних механізмів усунення їхнього впливу на економіко-політичне життя держави.