Генеральний прокурор Ірина Венедиктова використала для привітання з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пісню російського співака Льва Лещенко, який входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

“Цей День Перемоги Порохом пропах, Це свято З сивиною на скронях. Це радість Зі сльозами на очах. День Перемоги! День Перемоги! День Перемоги!”- процитувала Венедиктова пісню.

Варто зазначити, що Лещенко входить до переліку осіб Міністерства культури України, які створюють загрозу національній безпеці. Сам співак заявляє, що “допомагав повертати Крим”, який окупували на початку 2014 року.

Зокрема, 11 березня 2014 року він підписав колективне звернення до російської громадськості діячів культури Росії в підтримку позиції президента РФ Володимира Путіна по Україні та Криму. Лещенко також не один раз за час окупації виступав в Криму.

Крім того, він висловлювався і про війну на Донбасі.

“Не треба бомбити міста і села, припиніть агресію – і відразу складе зброю південний схід України. Треба вийти на шлях мирних переговорів і людського компромісу. Ми ж один етнос! Що ж ми ділимо?!” – заявив в 2014 році Лещенко в інтерв’ю виданню “Аргументи і факти”.