Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна продовжить блокувати засідання Ради НАТО-Україна до вирішення спору через український закону про освіту.

Відповідну заяву опубліковано на сайті уряду Угорщини.

“Блокування засідань Ради НАТО-Україна триватиме допоки ми не зможемо дійти згоди щодо відновлення прав меншин”, — заявив Сіярто, виступаючи перед парламентом у вівторок, 10 березня.

Міністр розповів про майбутню зустріч з новим главою МЗС України Дмитром Кулебою для вирішення цього питання, яка відбудеться в Будапешті 26 березня.

“Ми готові до цього, а також готуємося до цієї останньої зустрічі з раціональними пропозиціями, заснованими на здоровому глузді”, — зазначив він.

Крім цього, Сіярто відкинув звинувачення на адресу його країни в веденні проросійської політики, назвавши це “безглуздим”, і заявив, що Україна порушує права не тільки “угорської громади, а й прав меншин в цілому”.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.