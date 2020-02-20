Про це йшла мова в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі”.

Спершу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підкреслив, що його країна виступає за територіальну цілісність і суверенітет України. Зокрема, він нагадав про суми виділених на підтримку України коштів, гуманітарну допомогу та інвестиції.

“Я хотів би нагадати Генеральній асамблеї, що Угорщина виділила 225 мільйонів євро на підтримку України з 2014-го року. Ми фінансуємо відновлення і функціонування лікарень, шкіл і церков. Ми профінансували закупівлю вакцин для дітей, крім того, ми внесли свій вклад в забезпечення продовольством дітей в школах і дитячих садах. Крім того, наші дії на сході України призвели до того, що було виділено 60 мільйонів інвестицій, це створило нові робочі місця і забезпечило приплив доходів від податків до бюджету України. Але ви знаєте, що гроші всі проблеми не вирішують. Тому я хотів би зазначити, що ми лікували 33 військовослужбовців з України в лікарнях в Угорщині, які постраждали на сході України. Ми прийняли 236 дітей з України, які провели у нас літні шкільні канікули. Це діти українців, які виявилися загиблими або отримали поранення в боях на сході України. Крім того, ми профінансували створення станції надзвичайної допомоги на Донбасі”, — сказав він.

Крім цього, Сіярто вкотре привернув увагу до питання про мовний пункт нового українського закону про освіту.

“Боротьба України з Росією призвела до того, що були прийняті такі правові положення, якими обмежуються права угорців на самобутність, мову, самоврядування”, — заявив він.

Також Сіярто запевнив членів Генеральної асамблеї в тому, що національним меншинам нібито “фактично забороняють використовувати свою власну мову”.

“Коли йдеться про порушення прав хоча б одного угорця, це нас уже турбує. Ми, угорці, будемо, звичайно ж, виступати за територіальну цілісність і суверенітет України, ми будемо і далі будемо надавати економічну і гуманітарну підтримку і допомогу нашим українським друзям. разом з тим хочемо очікувати, що нове законно обране керівництво України врегулює зазначену проблему. Ми виступаємо за діалог, розуміємо, що це взаємні кроки. Сподіваюся, вже цього року ми зможемо повідомити Генеральної асамблеї, що подолали проблему”, — заявив він.

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