За даними Служби зміни клімату Європейського союзу Copernicus, минулий вересень став найтеплішим в світі за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що незвично високі температури зафіксували в Сибіру, на Близькому Сході, а також в деяких частинах Південної Америки та Австралії.

За словами вчених, продовжуючи довгострокову тенденцію до потепління, викликану викидами газів, що утримують тепло, високі температури в цьому році зіграли важливу роль в стихійних лихах – від пожеж в Каліфорнії і Арктиці до повеней в Азії.

“У міру того, як ми занурюємося в ще більш теплий світ, подібні стихії будуть відбуватися частіше і інтенсивніше”, – наголосив старший науковий співробітник Copernicus Фрея Вамборг.

Згідно з даними Copernicus, в глобальному масштабі вересень був на 0,05 градуса Цельсія тепліше, ніж в той же місяць в 2019 році, і на 0,08 градуса тепліше, ніж в 2016 році, який раніше був найтеплішим за всю історію спостережень.