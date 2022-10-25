Про це посадовиця заявила в етері телемарафону.
За її словами ті, у кого є можливість й надалі перебувати за кордоном – нехай перезимують там.
“Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія”, – наголосила Верещук.
Вона додала, що, звичайно, хотіла б, аби вже весною українці повернулись та спільно відновлювали Харківщину, Херсонщину й інші українські населені пункти.
“Наші діти повинні жити і навчатися тут, але поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта” – додала вона.
Вона резюмувала, що повернення в Україну зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та вразливих родичів.
- З 10 жовтня Росія вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитків на мільярди доларів.