Про це вона повідомила в інтерв’ю LB.ua.

“Тобто суспільство, яке не толерує корупцію, суспільство, яке чекало від нас реальних змін, не відчуло їх за той термін, що ми перебуваємо при владі. Тут не йдеться лише про Ірину Верещук або про якогось окремого кандидата від “Слуги народу”, йдеться в цілому про оцінку нашої роботи. І мушу визнати, як би мені не було важко: наш виборець не прийшов на дільниці. Опозиційні партії змогли мобілізувати протестний електорат, змогли мобілізувати своїх людей. Ми своїх людей на дільниці привести не змогли. І це теж є їх форма протесту”, – вважає Верещук.

На її думку, зараз триває період політичного “чистилища”.

“Я вважаю, що зараз йде період очищення. Називаю це політичним “чистилищем”. В собі і в “Слузі народу” ми маємо розібратися, чи дійсно є гідні того авансу, який давала нам Україна і українці. Чи виконуємо покладені на нас великі надії і зобов’язання, які ми на себе взяли. Зокрема, в місцевих громадах. Розумію, ми можемо пояснювати для себе і для всіх (і це теж буде правдою), що ми ніколи не проходили горнило місцевих виборів. Я з першого дня, перебуваючи у парламенті і маючи досвід у місцевому самоврядуванні, казала, що місцеві вибори – це не те саме, що парламентські. Там голосують інакше – за лідерів громад, не за партійні бренди. Але якщо ти – партія влади, муситимеш відповідати і за те, чого не зробив на центральному рівні. Тут якраз бренд має значення. Так і сталося”, – пояснила вона.