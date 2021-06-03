Верховний суд Іспанії підтвердив, що секс-працівниці мають право на створення профспілки. Проти цього виступав іспанський уряд.

Про це пише іспанська газета El País.

У серпні 2018 році в Іспанії створили перший профсоюз експрацівниць — “Союз працівників секс-індустрії”. Уряд Педро Санчеса виступив проти цього і звернувся до суду. За кілька місяців профспілку розпустили за рішенням Національного суду.

Судді тоді визнали неприпустимим, аби профспілка охоплювала діяльність, яка за своїм характером не може бути предметом трудового договору.

Попри те, що проституція не вважається роботою в Іспанії і не регулюється законом, по всій країні є ліцензовані місця розпусти. Кримінальне право країни не дозволяє працювати повією на когось (навіть якщо це не є примусовим). Криміналізовані дії саме того, хто виступає посередником або примушує до проституції, себто сутенера. Водночас робота “на себе” дозволена, але неофіційні дані поліції свідчать, що серед секспрацівниць понад 80% є жертвами торгівлі людьми.

Соціальна палата Верховного суду під час розгляду цього питання стала на бік секспрацівниць. Суд погодився із тим, що члени союзу, створюючи його, “користуються фундаментальним правом на свободу асоціації”.

Водночас Верховний суд акцентував, що розглядав саме питання щодо можливості для секспрацівниць мати профспілку, але не питання щодо законності або незаконності будь-якої діяльності.

“Статути профспілок не можу визначати законність (або незаконність) будь-якої діяльності”, — йдеться в резолютивній частині рішення суду, проголошеній в середу.

Урядовці поки не коментують таке рішення — чекають на повний текст ухвали суду.

Варто зауважити, що профспілки секспрацівниць вже існують в ряді європейських країни, зокрема, Німеччині та Нідерландах.