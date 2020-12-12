Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів в ряді штатів.

Про це повідомляє CNN і Reuters.

Судді заявили, що Техас не має законного права ініціювати справу.

Зазначається, що рішення суду відхилити скаргу, видане без будь-яких публічних заперечень, є найпереконливішим свідченням того, що у Дональда Трампа немає шансів на скасування результатів виборів в суді.

Воно також дозволяє Колегії вибірників США провести зустріч в понеділок, на якій вони, як очікується, офіційно оголосять перемогу Джо Байдена.