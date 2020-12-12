Про це повідомляє CNN і Reuters.
Судді заявили, що Техас не має законного права ініціювати справу.
Зазначається, що рішення суду відхилити скаргу, видане без будь-яких публічних заперечень, є найпереконливішим свідченням того, що у Дональда Трампа немає шансів на скасування результатів виборів в суді.
Воно також дозволяє Колегії вибірників США провести зустріч в понеділок, на якій вони, як очікується, офіційно оголосять перемогу Джо Байдена.
- Раніше представники 17 штатів, де правлять республіканці, направили до Верховного суду США звернення на підтримку позову, який подав генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон з вимогою переглянути результати президентських виборів.