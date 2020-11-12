Верховний суд України відмовив у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду України.

“Касаційну скаргу адвоката Сташків Катерини Іванівни залишити без задоволення. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року і постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 залишити без змін”, – йдеться в повідомленні.

Постанова суду касаційної інстанції вступає в силу з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Янукович подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка влітку 2018 року. Президент-втікач заявив, що Луценко нашкодив його честі, гідності та діловій репутації під час дебатів Генеральної асамблеї ООН.