Про це повідомила пресслужба Верховного суду України.
“Касаційну скаргу адвоката Сташків Катерини Іванівни залишити без задоволення. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 13 березня 2020 року і постанову Київського апеляційного суду від 16 липня 2020 залишити без змін”, – йдеться в повідомленні.
Постанова суду касаційної інстанції вступає в силу з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не підлягає.
Янукович подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка влітку 2018 року. Президент-втікач заявив, що Луценко нашкодив його честі, гідності та діловій репутації під час дебатів Генеральної асамблеї ООН.
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про відмивання грошей.