Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У понеділок, 27 січня, Верховний суд США 5 голосами проти 4 ухвалив рішення дозволити адміністрації чинного президента Дональда Трампа прийняти норми, покликані ускладнити отримання видів на проживання для громадян інших держав, які мають низькі рівні прибутку.

Зазначається, що процедура отримання посвідки на проживання може бути ускладненою для тих іноземних громадян, які отримують або хочуть отримувати державну допомогу США: медичну страховку, талони на харчування та житло й іншу.

Як відомо, влітку 2019 року питання запровадження цих норм стало причиною активних дискусій в США. Правозахисники та ряд штатів негайно виступили проти, стверджуючи, що ці зміни будуть карати іммігрантів, які сподіваються на тимчасову допомогу з боку уряду та накладають витрати на штати.