Про це повідомляє агенство Politico.

За інформацією джерел видання, президент Трамп має намір розширити скандальний список країн, громадянам яких обмежено в’їзд на територію США. Як відомо, раніше Трамп заборонив в’їзд в Сполучені Штати жителям переважно мусульманських країн — Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Ємену. Також під заборону потрапили Венесуела та Північна Корея.

Двоє співрозмовників видання повідомили, що список можуть поповнити 7 держав, а саме: Білорусь, М’янма, Еритрея, Киргизстан, Нігерія, Судан і Танзанія.

Трамп, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, підтвердив, що хоче розширити список, проте називати країни відмовився.

У разі, якщо проект буде затверджений, на громадян цих держав будуть накладені імміграційні обмеження, однак це не означає, що в’їзд в США для них буде повністю заборонений. Очікується, що список буде представлений 27 січня – на третю річницю підписання Трампом першої редакції документа.

Нагадаємо, що зовсім недавно офіційні особи США прагнули поліпшити відносини з Білоруссю. Так держсекретар Помпео планував візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і на Кіпр в січні. Однак він був вимушений перенести візит в зв’язку з тим, що йому необхідно залишитися у Вашингтоні, щоб відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.