Про це повідомляється в матеріалі американського видання The New York Times.

Уточнюється, що Верховний суд постановив, що закон, прийнятий в 1964 році, забороняє дискримінацію членів ЛГБТ-спільноти на робочому місці.

На думку суддів Верховного суду США, закон забороняє на робочому місці не тільки дискримінацію людей за статевою ознакою, але також і за ознакою їхньої сексуальної орієнтації.

У матеріалі наголошується, що таке рішення суду є значною перемогою американського ЛГБТ-руху. При цьому на користь такого рішення виступили в тому числі і судді-консерватори.

Уточнюється, що після інавгурації президента Дональда Трампа на сайті Білого дому пропали кілька сторінок, які були присвячені правам ЛГБТ, зміні клімату та громадянських прав. При цьому зазначалося, що також з сайту адміністрації президента була видалена доповідь про захист прав працівників нетрадиційної сексуальної орієнтації.