Про це повідомляється в матеріалі американського видання The New York Times.
Уточнюється, що Верховний суд постановив, що закон, прийнятий в 1964 році, забороняє дискримінацію членів ЛГБТ-спільноти на робочому місці.
На думку суддів Верховного суду США, закон забороняє на робочому місці не тільки дискримінацію людей за статевою ознакою, але також і за ознакою їхньої сексуальної орієнтації.
У матеріалі наголошується, що таке рішення суду є значною перемогою американського ЛГБТ-руху. При цьому на користь такого рішення виступили в тому числі і судді-консерватори.
Уточнюється, що після інавгурації президента Дональда Трампа на сайті Білого дому пропали кілька сторінок, які були присвячені правам ЛГБТ, зміні клімату та громадянських прав. При цьому зазначалося, що також з сайту адміністрації президента була видалена доповідь про захист прав працівників нетрадиційної сексуальної орієнтації.
- У HBO Max прийняли рішення на час видалити фільм “Віднесені вітром” (1939), оскільки в ньому багато стереотипів щодо афроамериканців, а також романтизовано рабство.