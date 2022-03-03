Журналістка Ольга Германова повідомила, що сьогодні нардепи прийняли за основу та в цілому законопроєкти №7121-1 і №7125 щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це йдеться на сторінці Ольги Германової у Facebook.

Основні моменти прийнятих законопроєктів:

Звітні та інші документи можна подати через 90 днів після скасування воєнного стану.

На період воєнного стану не буде жодних перевірок щодо своєчасності та повноти подання звітів чи документів звітного характеру.

Від відповідальності звільняються платники у разі неможливості виконання своїх обовʼязків.

Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

Врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається ЗСУ та іншим підрозділам.

Сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги.

Подовжується дія ліцензій на виробництво підакцизної продукції.