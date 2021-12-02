2 грудня нардепи ще на рік до 31 грудня 2022 продовжила дію закону про особливий статус Донбасу.

Відповідне рішення вони прийняли під час пленарного засідання у Верховній Раді.

За відповідний законопроєкт № 6342 проголосували 317 нардепів. Проти проголосував 21 депутат, 9 – утрималися.

Дія попереднього закону закінчується 31 грудня 2021 року.

Відповідно до закону “про спецстатус Донбасу”:

• Держава гарантує “недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей”.

• Держава гарантує право жителів ОРДЛО на вільне використання російської мови в суспільному та приватному житті, на “вивчення і підтримку російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність”.

• Держава надає підтримку в соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Ця підтримка полягає у введенні особливого економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності (“спрямованого на відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового фонду” і так далі).

• В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які “покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів”. Вони формуються “на добровільних засадах з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей”.

• Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури. Призначення здійснюватимуться за згодою місцевої влади.

• Передбачено розвиток в ОРДЛО “транскордонного співробітництва, спрямованого на… посилення і поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про транскордонне співробітництво”.

Зазначені вище пункти, відповідно до закону про “спецстатус Донбасу”, можуть бути реалізовані тільки після проведення в ОРДЛО місцевих виборів за українським законодавством (і за участю міжнародних спостерігачів), а також після виведення “всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, бойовиків і найманців з території України”.