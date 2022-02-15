Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада України у 2 читанні ухвалила закон № 5110 про протидію антисемітизму в Україні. Його підтримали 295 депутатів.

Про це йдеться в етері телеканалу “Рада”.

Закон унормовує положення Кримінального кодексу відповідно до законопроєкту “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні”.

За його прояви передбачається покарання у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень або обмеженням волі на строк до п’яти років, зокрема з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без нього.

Також дії, які вчинила організована група осіб або які спричинили тяжкі наслідки, каратимуться ув’язненням від п’яти до восьми років.

Народна депутатка від партії “Голос” Соломія Бобровська розкритикувала законопроєкт. За її словами, цим законом Парламент підтримує російський наратив про нібито загрозу антисемітизму в Україні.