Про це повідомили на сайті президента України.
Як сповіщалося, закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.
За ухвалення закону проголосували 283 народні депутати.
Документ передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобіганню випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.
Зокрема, закон дає визначення терміну “антисемітизм”.
“Антисемітизм – певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади”, – йдеться в тексті законопроєкту.
Також в документі міститься норма про заборону антисемітизму та перелік його проявів.
Оновними проявами антисемітизму пропонується вважати:
- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, зокрема через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
- висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов’язані з засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, руйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
- прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
- заклики до антисемітизму.
За порушення вимог закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.
- Нагадаємо, 2 вересня Україна заявила, що продовжуватиме боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.