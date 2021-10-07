Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Про це повідомили на сайті президента України.

Як сповіщалося, закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

За ухвалення закону проголосували 283 народні депутати.

Документ передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобіганню випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Зокрема, закон дає визначення терміну “антисемітизм”.

“Антисемітизм – певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Також в документі міститься норма про заборону антисемітизму та перелік його проявів.

Оновними проявами антисемітизму пропонується вважати:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, зокрема через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов’язані з засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;

умисне пошкодження, руйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;

прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;

заклики до антисемітизму.

За порушення вимог закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.