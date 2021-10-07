Про це повідомили на сайті президента України.

Як сповіщалося, закон «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року.

За ухвалення закону проголосували 283 народні депутати.

Документ передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобіганню випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Зокрема, закон дає визначення терміну “антисемітизм”.

“Антисемітизм – певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця єврейської громади”, – йдеться в тексті законопроєкту.

Також в документі міститься норма про заборону антисемітизму та перелік його проявів.

Оновними проявами антисемітизму пропонується вважати:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, зокрема через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов’язані  з засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або  руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  • умисне пошкодження,  руйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
  • прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  • заклики до антисемітизму.

За порушення вимог закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

  • Нагадаємо, 2 вересня Україна заявила, що продовжуватиме боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+.

 