Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) у Парижі досі настільки крихкий після пожежі, що ймовірність зберегти його конструкцію повністю становить лише 50 %.

Про це заявив настоятель собору Патрік Шове, повідомляє агентство Associated Press.

За його словами, реставраційні роботи в соборі після пожежі, ймовірно, не розпочнуться до 2021 року.

Шове уточнив, що склепіння Нотр-Даму можуть обрушитися через риштування, встановлене ще до пожежі.

“Сьогодні ми можемо сказати, що існує 50 % вірогідності того, що його збережуть. Також є і 50 % вірогідності того, що будівельне риштування впаде на три склепіння, тому, як бачите, будівля все ще не дуже надійна”, – наголосив Шове.

Одним із найскладніших етапів робіт є вилучення 50 тис. елементів риштування, встановленого в задній частині собору.

“Нам потрібно повністю витягти риштування для того, щоб зберегти будівлю. Виходить, реставрацію собору розпочнемо, швидше за все, не раніше 2021 року. Після того, як риштування буде знято, нам необхідно оцінити стан собору, кількість каменів, які необхідно видалити та замінити”, – розповів Шове.

Згідно з його оцінками, знадобиться ще три роки, щоб люди могли знову безпечно увійти до собору. При цьому повне відновлення може зайняти більше часу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що хоче, щоб собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Водночас експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.

Варто відзначити, що цього року вперше більш ніж за 200 років з часів Французької революції в соборі Паризької Богоматері не проводилася Різдвяна меса.

Сильна пожежа сталася в соборі Паризької Богоматері 15 квітня. Вогонь завдав будівлі значної шкоди: обрушилися шпиль і дах.