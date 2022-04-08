Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ у Facebook.
У Генштабі нагадали, що, згідно з указом президента України від 24.02.2022 року, в Україні оголошено загальну мобілізацію.
Під час загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формування здійснюється шляхом залучення військовозобов’язаних та резервістів.
Тобто, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.
- Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про весняний призов на строкову військову службу. В армію мають призвати 134 500 осіб.