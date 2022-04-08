У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що цьогоріч в Україні не буде традиційного весняного призову на службу до ЗСУ та інших військових формувань.

Про це йдеться у дописі Генштабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі нагадали, що, згідно з указом президента України від 24.02.2022 року, в Україні оголошено загальну мобілізацію.

Під час загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формування здійснюється шляхом залучення військовозобов’язаних та резервістів.

Тобто, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає.