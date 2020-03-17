Про це повідомила пресслужба ПАРЄ.

“Весняна пленарна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), запланована на 20-24 квітня 2020 року, була скасована через спалах коронавірусу COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент ПАРЄ Рік Демс перед тим, як прийняти рішення, спрямоване на забезпечення безпеки й добробуту членів Асамблеї, гостей і персоналу, проконсультувався з Бюро Асамблеї.

У ПАРЄ додали, що анулювання весняної сесії запроваджено через обмеження на поїздки та карантинні заходи, введені рядом держав-членів Ради Європи, та відповідає рішенням, прийнятим країною Ради Європи, яка приймає, тобто Францією, а також через оцінку ризиків на основі інформації від Всесвітньої організації охорони здоров’я.