Про це повідомляють у пресслужбі “ЄС”.

Учасники акції впевнені, що справа проти генерал-лейтенанта Ігоря Павловського є цинічною, адже він був одним з командирів оборони Маріуполя у 2014 році, а військові катери, поставлені у ЗСУ на замовлення Міноборони, й досі несуть свою службу і беруть участь у парадах.

“Сьогодні в нас дійсно знаковий день, коли українська армія разом із добровольцями звільнили Маріуполь, який є зараз нашим форпостом на Азовському морі. І ось зараз судять генерала, намагаються сфабрикувати справу проти генерала, який брав безпосередню участь в цьому. А під судом відбувається ганебне явище, коли нагнали якихось проплачених людей”, – заявив колишній бранець Кремля, кримський активіст Володимир Балух.

Він додав, що спочатку розбираються зі свідомими людьми. На його думку, так працює тоталітарна система.

Народна депутатка 8-го скликання, активістка Революції Гідності Тетяна Чорновол вважає, що суд над Павловським – це виконання Офісом Зеленського замовлення Москви. Вона зазначила, що проти генерала в Москві порушено три кримінальні справи саме за оборону Маріуполя.

“Хочу нагадати, він був одним з командирів, командував сектором “Д” і від Маріуполя регулярні російські війська вдалося відкинути. Ми їм показали, що таке загарбати нашу землю. Саме тому проти Павловського справи порушені в Росії, і саме тому зараз його судять в Печерському суді, і саме тому різні поплічники Зеленського тут зараз верещать на замовлення Офісу президента. Тому що виконують замовлення Москви”, – сказала Чорновол.

Народний депутат від “ЄС” Володимир Ар’єв назвав цю справу “однією з найбільш цинічних історій, оскільки генерала Павловського звинувачують в тому, що він завдав збитків державі при виробництві й поставленні на бойове чергування бойових катерів ЗСУ класу “Кентавр”.

“Вчора президент Зеленський і його оточення, які є замовниками цієї справи, в Одесі на цих кораблях просто піарилися, показували потужність ВМС України, фотографувалися. Жодним чином ніхто не казав, що ці кораблі були якісь не такі, що якось їх неправильно робили. Навпаки президент країни, Верховний Головнокомандувач прийшов і фотографувався, знімався на відео на цих кораблях”, – зауважив Ар’єв.

Володимир Ар’єв переконаний, що такі суди підривають обороноздатність України.

При цьому депутат наголосив, що сьогодні під судом зібралися люди, які підтримують генерала, а також так звані “тітушки”.

“Сьогодні “тітушок” приганяють під суд кричати на замовлення влади. А реальні військові, люди з орденами, з “Айдару”, хто прийшов реальну війну, вони прийшли сьогодні підтримати генерала Павловського. Тому що вони знали, хто тоді воював, а хто тоді ховався у Москві, отримував російські гроші”, – сказав Ар’єв.

Учасник війни проти російської агресії, депутат Київської міської ради Олександр Погребиський також вважає, що нинішня влада системно переслідує бойових генералів.

Він нагадав, що влада намагалася засудити й генерал-майора Дмитра Марченка, генерал-лейтенанта Шевчука, яких намагалися судити за нібито браковані бронежилети, але ці бронежилети продовжують використовуватися в Збройних сила дотепер. Погребиський нагадав, що у Верховному Суді був нещодавно виправданий ще один український військовий – генерал Назаров.

“Так сталося, що сьогодні ми прийшли в черговий раз захищати чергового українського генерала. Ми тут разом з вами захищаємо генерала Павловського, якого намагалися звинувачувати у нібито закупівлі палива за завищеними цінами. І знову ж таки клепали справу. І як виявилося паливо закупалося за цінами нижчими ніж його закуповує НАБУ. І справа розсипалася. Сьогодні генералу Павловському намагаються “шити” справу у нібито перевищені службових обов’язків або корупційним діям пов’язаним з закупівлею бронекатерів. Бронекатерів, яких у ЗСУ взагалі не було. Ви всі пам’ятаєте, як ВМС України виходили з окупованого Криму і з чим вони звідти виходили”, – зазначив він.