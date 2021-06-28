Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ввечері понеділка, 28 червня, кілька сотень осіб зібралися під Офісом президента на акцію, що отримала назву “Зеленський сидітиме в тюрмі”.
Акція пройшла під гаслами “Імпічмент. Відставка. Суд”. Ці самі гасла можна було побачити на деяких плакатах.
Протестувальники переконані, що президент Володимир Зеленський вчинив державну зраду, коли передав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” невизнаному президентові Білорусі Олександру Лукашенку.
В анонсі акції її організатори зазначили:
“Наш президент сам, без допитів і катувань, з гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі. Була б. Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС”.
Чимало протестувальників тримали друковані плакати однакового змісту (“Зелю геть!”, “Скоро сядеш!” тощо). Також під стінами ОПУ розгорнули банер з написом “Вагнергейт та китайські гроші. Знищення суверенітету”.
Деякі протестувальники прийшли з вимогами, що не стосувалися справи “вагнерівців”.
Можна було побачити і протестувальників з іграшками у вигляді жаби.
Під стіни Офісу президента принесли імпровізовану “підозру”, у якій від імені народу Володимиру Зеленському повідомляється про державну зраду.
Під час акції згадану “народну підозру” зачитали в голос. Учасники протесту оголосили, що це — початок “громадського провадження” над Володимиром Зеленським. (Це можна побачити на онлайновій трансляції #Букв). Всі, хто хотів, могли висловити підтримку цій “підозрі”, поставивши під нею підпис.
Насамкінець мітингувальники запропонували Зеленському визнати свою провину та подати у відставку “для пом’якшення покарання”.
Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він також заявив, що ця спецоперація не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.
Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош такі заяви президента “явкою з повинною”. Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).
В тому ж інтерв’ю Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.
#Букви розбиралися, чи вчиняв Зеленський державу зразу, коли телефонував Лукашенку щодо “вагнерівців”.
Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?
Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.
Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.
Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.
З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.
24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.
Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.
Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.
Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.
14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.
В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.