На Банковій відбувся кількасотенний протест. Мітингувальники звинувачували президента Володимира Зеленського у державній зраді та вимагали його відставки через злив операції щодо "вагнерівців".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ввечері понеділка, 28 червня, кілька сотень осіб зібралися під Офісом президента на акцію, що отримала назву “Зеленський сидітиме в тюрмі”.

Акція пройшла під гаслами “Імпічмент. Відставка. Суд”. Ці самі гасла можна було побачити на деяких плакатах.

Протестувальники переконані, що президент Володимир Зеленський вчинив державну зраду, коли передав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” невизнаному президентові Білорусі Олександру Лукашенку.

В анонсі акції її організатори зазначили:

“Наш президент сам, без допитів і катувань, з гордістю сказав, що це він зірвав спільну спецоперацію спецслужб України і спецслужб країн НАТО. І злив її подробиці ворогові. Це мала бути операція задля помсти вбивцям та найуспішніша українська спецоперація в принципі. Була б. Але Зеленський зрадив державні інтереси України. Він злив ворогові інформацію про те, що ми збираємось напасти. Він злив усе сам у телефонній розмові. І це була найбільш ідіотська явка з повинною. Він власними руками відпустив до Росії військових злочинців, які вбивали громадян України та ЄС”.

Чимало протестувальників тримали друковані плакати однакового змісту (“Зелю геть!”, “Скоро сядеш!” тощо). Також під стінами ОПУ розгорнули банер з написом “Вагнергейт та китайські гроші. Знищення суверенітету”.

Деякі протестувальники прийшли з вимогами, що не стосувалися справи “вагнерівців”.

Можна було побачити і протестувальників з іграшками у вигляді жаби.

Під стіни Офісу президента принесли імпровізовану “підозру”, у якій від імені народу Володимиру Зеленському повідомляється про державну зраду.

Під час акції згадану “народну підозру” зачитали в голос. Учасники протесту оголосили, що це — початок “громадського провадження” над Володимиром Зеленським. (Це можна побачити на онлайновій трансляції #Букв). Всі, хто хотів, могли висловити підтримку цій “підозрі”, поставивши під нею підпис.

Насамкінець мітингувальники запропонували Зеленському визнати свою провину та подати у відставку “для пом’якшення покарання”.

Нагадаємо, 24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він також заявив, що ця спецоперація не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.