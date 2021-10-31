Сьогодні, 31 жовтня, у Липовці, що на Вінничині, проходять місцеві вибори. У партії "Голос" заявляють про заангажованість представника від своєї політсили у складі територіальної виборчої комісії.

Про це заявила народна депутатка та голова партії “Голос” Кіра Рудик.

За її словами, представника від “Голосу” треба замінити.

Ввечері 30 жовтня у ЦВК відбулося голосування з цього питання. Проте Центрвиборчком не підтримав рішення політсили щодо зняття з посади члена ТВК.

“Рішення прийняте у зв’язку з тим, що на момент розгляду вказаного питання на засіданні Комісії за даними Єдиного державного реєстру керівником зазначеної обласної організації значилась інша особа, ніж та, що підписала вказане подання”, – зазначили у ЦВК.

“Коли у нас виникають будь-які сумніви, навіть найменші, щодо можливої заангажованості того чи іншого представника партії “Голос”, будь-кого на місцях, як члена територіальної виборчої комісії, так і члена окружної виборчої комісії, кого завгодно, ми завжди змінюємо цих людей для того, щоб забезпечити чесне волевиявлення наших громадян”, – пояснила очільниця “Голосу” Кіра Рудик.

“На жаль, за останній тиждень ми побачили, що представник територіальної виборчої комісії, який працював від нашого імені… ми побачили сумніви в його не заангажованості. І тому політична рада партії прийняла рішення його змінити”.