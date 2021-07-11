Вибори у Молдові відбулися, – ЦВК країни

Про це інформує ЦВК країни.
На виборчі дільниці прийшло понад 1 мільйон виборців.
До 16:00 в Молдові проголосували понад 900 тисяч громадян, а на закордонних дільницях – понад 142 тисяч виборців.
При цьому кілька закордонних дільниць для голосування вже закрилися, зокрема, в Китаї та Японії.
“Явка перевищила 1/3 від кількості виборців, зареєстрованих у виборчих списках, і, за цих умов, сьогоднішні вибори можна вважати дійсними”, – йдеться у повідомленні.
У Кишиневі явка налічує понад 210 тисяч виборців – або більше 30%. На дільницях, де голосують жителі лівобережжя, проголосувало щонайменше 23 тисячі осіб.
Сьогодні в ЦВК Молдови надійшло п’ять скарг на проведення передвиборної агітації в соціальних мережах і неправильне опечатування урн для голосування.
Так, у Лондоні на дільницях було організовано підвезення виборців, а в Росії на дільниці для голосування громадянам пропонували ваучери.
Виборчі дільниці у Молдові відкриті з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів оприлюднять близько опівночі.
Нагадаємо, що 23 квітня парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду. Після цього президентка Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки.
28 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала указ про розпуск парламенту. Дострокові вибори відбудуться 11 липня.
- У середині листопада в Молдові на виборах президента країни перемогла експрем’єр-міністр і лідерка партії “Дія і солідарність” Мая Санду — вона набрала 57,75% голосів виборців. Її головний суперник — чинний президент Ігор Додон — отримав 42,26% голосів. #Букви розповідали, що відомо про обрану лідерку країни.