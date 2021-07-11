Вибори у Молдові відбулися, – ЦВК країни

У дострокових виборах до парламенту Молдови станом на 16:00 вже взяло участь більше третини зареєстрованих виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися.

Про це інформує ЦВК країни.

На виборчі дільниці прийшло понад 1 мільйон виборців.

До 16:00 в Молдові проголосували понад 900 тисяч громадян, а на закордонних дільницях – понад 142 тисяч виборців.

При цьому кілька закордонних дільниць для голосування вже закрилися, зокрема, в Китаї та Японії.

“Явка перевищила 1/3 від кількості виборців, зареєстрованих у виборчих списках, і, за цих умов, сьогоднішні вибори можна вважати дійсними”, – йдеться у повідомленні.

У Кишиневі явка налічує понад 210 тисяч виборців – або більше 30%. На дільницях, де голосують жителі лівобережжя, проголосувало щонайменше 23 тисячі осіб.

Сьогодні в ЦВК Молдови надійшло п’ять скарг на проведення передвиборної агітації в соціальних мережах і неправильне опечатування урн для голосування.

Так, у Лондоні на дільницях було організовано підвезення виборців, а в Росії на дільниці для голосування громадянам пропонували ваучери.

Виборчі дільниці у Молдові відкриті з 7:00 до 21:00 за місцевим часом. Перші попередні результати виборів оприлюднять близько опівночі.