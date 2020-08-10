Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, вона отримала 9,9%.

Про це РИА Новости повідомила представниця Тихановської.

У виборчому штабі заявили, що, згідно з даними з дільниць у всіх районах, за Тихановську проголосували 70-80% виборців. У штабі вважають, що дані ЦВК про підсумки виборів не відповідають дійсності.

Також представники опозиціонерки заявили про готовність до довгострокових протестам.

Сьогодні, 10 серпня, Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент країни Олександр Лукашенко отримав на виборах 80,23% голосів.