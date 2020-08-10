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Протести в Білорусі: 10 осіб поранені, 120 – затриманих

У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані, щонайменше, 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.

Понеділок, 10 серпня 2020, 07:41

Про це пише “Радыё Свабода”.

Так, загальна кількість учасників протесту невідома, оскільки акції проходили в різних містах країни і в різних районах столиці – Мінська.

З ранку 9 серпня, в тому числі під час акцій протесту, практично не було доступу до соціальних мереж і мессенджерів, також були проблеми з доступом до Інтернету.

Прессекретарка МВС Ольга Чамаданова повідомила виданню о 2 годині ночі, що несанкціоновані мітинги “ще не закінчилися”, тому кількість затриманих буде відома вранці. Після цього затримання ще тривали.

При цьому, за словами правозахисників, в день виборів було затримано не менше 120 осіб.

Зазначається, що під час акцій в Мінську було проведено кілька організованих розгонів із застосуванням пістолетів і щитів, світлових і шумових гранат, водометів та інших спеціальних засобів. Журналісти “Радыё Свабода” бачили кілька поранених.

У лікарні швидкої допомоги їм заявили, що вони не можуть назвати кількість постраждалих. При цьому, за словами свідків, на акціях було поранено не менше 10 осіб.

Крім того, Telegram-канал NEXTA повідомив про перший загиблого в ході зіткнень в Мінську.

Варто зазначити, що ця інформація офіційно поки не підтверджена.

Фото: “Радыё Свабода”

Теги: , Білорусь, вибори, затримані, поранені, протести в Білорусі

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