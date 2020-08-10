Протести в Білорусі: 10 осіб поранені, 120 – затриманих

Про це пише “Радыё Свабода”.
Так, загальна кількість учасників протесту невідома, оскільки акції проходили в різних містах країни і в різних районах столиці – Мінська.
З ранку 9 серпня, в тому числі під час акцій протесту, практично не було доступу до соціальних мереж і мессенджерів, також були проблеми з доступом до Інтернету.
Прессекретарка МВС Ольга Чамаданова повідомила виданню о 2 годині ночі, що несанкціоновані мітинги “ще не закінчилися”, тому кількість затриманих буде відома вранці. Після цього затримання ще тривали.
При цьому, за словами правозахисників, в день виборів було затримано не менше 120 осіб.
Зазначається, що під час акцій в Мінську було проведено кілька організованих розгонів із застосуванням пістолетів і щитів, світлових і шумових гранат, водометів та інших спеціальних засобів. Журналісти “Радыё Свабода” бачили кілька поранених.
У лікарні швидкої допомоги їм заявили, що вони не можуть назвати кількість постраждалих. При цьому, за словами свідків, на акціях було поранено не менше 10 осіб.
Крім того, Telegram-канал NEXTA повідомив про перший загиблого в ході зіткнень в Мінську.
Варто зазначити, що ця інформація офіційно поки не підтверджена.
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