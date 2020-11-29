Вибори в Чернівцях: поліція відкрила 2 провадження, явка менш як 20%

В неділю, 29 листопада у Чернівцях, повторно голосували на виборах міського голови. На дільницях фіксують чимало порушень.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні чернівчани мали обрати нового міського голову з-поміж двох кандидатів, що дійшли до другого туру. Це Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії “Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (висунутий місцевою організацією політичної партії “Команда Михайлішина”). В першому турі Клічук отримав підтримку 27,29% виборців, Михайлішин — 21,33%

За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року зазначені кандидати отримали найбільшу кількість голосів виборців: Роман Клічук – 27,29%, Віталій Михайлішин – 21,33%.

Явка виборів, згідно з даними громадянської мережі ОПОРА, на 16 годину склала близько 17,54% (похибка – 1,73%).

При цьому для заохочення містян до участі у виборах були влаштовані акції подарунками, пише Комітет виборців України.

“Спостерігачі КВУ повідомляють, що в місті Чернівці під час другого туру виборів міського голови проводиться акція, в ході якої виборці можуть виграти низку призів за участь в голосуванні. У соціальних мережах поширюються повідомлення про розіграш призів серед жителів міста. Для участі в акції необхідно зробити своє фото на виборчій дільниці та виставити його в Instagram із позначкою “Вибори-Чернівці”. Серед подарунків: сертифікати на 500 грн, стрижка, кальян, безпровідні навушники, вечеря на двох, сертифікат на пуховик. Головний приз — iPhone”, — йдеться в повідомленні.

ОПОРА також інформує про чисельні порушення. Зокрема, на одній з дільниць жінка проголосувала і за себе, і за свого сина. На деяких дільницях помічали фотографування бюлетенів та порушення таємниці голосування, видачу бюлетенів неналежним чином тощо.

Станом на 18 годину, згідно з інформацією поліції, за фактами порушень було відкрито два кримінальних провадження.

Йдеться про випадок на одній з дільниць, де члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів вранці, задовго до встановлення результатів. Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження поліціянти розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України.

Ще за 7 повідомленнями про порушення на виборах йде перевірка, зазначили в главку.

У неділю, 22 листопада, в семи містах і чотирьох районних центрах у другому турі обирали міських голів. Голосували у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов’янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.