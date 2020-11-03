У вівторок, 3 листопада, в США відбудуться вибори президента країни. На цей пост претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

#Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.

Процедура голосування

На тлі пандемії коронавірусу, щоб уникнути скупчення бажаючих проголосувати безпосередньо в день виборів, американцям пропонували три способи віддати голоси за того чи іншого кандидата. По-перше, проголосувати поштою. По-друге, прийти і проголосувати на виборчих дільницях до дня виборів. По-третє, проголосувати на виборчій дільниці безпосередньо в день виборів.

Американці на виборах голосують за пару – президента і віце-президента.

Від Демократичної партії це Джо Байден і Камала Харріс. Від Республіканської партії – Дональд Трамп і Майкл Пенс.

Коли будуть результати

З огляду на те, що виборці в США голосують по-різному, підрахунок голосів може затягнутися. У США є два результати: переможець на думку загальної кількості тих, хто проголосував; переможець, на думку колегії виборщиків. Крісло президента займе кандидат, який одержав більше голосів від виборщиків. Так було в 2016 році. Тоді виборщики віддали перевагу республіканцю Дональду Трампу.

Через голосування поштою бюлетені обробляють довше, а значить попередні результати голосування можуть бути відомі не в ніч виборів, а тільки через кілька днів або тижнів. Якщо ж лідерство когось із кандидатів буде очевидним, то може прозвучати заява від кандидата, який програв вибори.

Про результати виборів можна говорити після того, як проголосують “хиткі” штати. З року в рік населення цих штатів завжди по-різному голосує за демократів і республіканців, тому результати неможливо спрогнозувати. Першими, о 20:00, закінчать голосувати жителі Флориди. Це буде 01:00 за Києвом 4 листопада. Дуже часто кандидат, який виграв у Флориді – виграє вибори в країні. Якщо Трамп виграє в цьому штаті – результати виборів складно буде спрогнозувати.

Також варто уважно стежити за результатами в великих штатах, де голоси виборщиків розподілять за принципом “переможець отримує все”. Це такі штати, як Техас, Джорджія, Огайо, Айова, Арізона і Північна Кароліна. Також важливі штати – Мічиган, Вісконсін і Пенсільванія.

Чи можливе повторення історії 2016 року ?!

В 2016 році загальнонаціональні опитування вказували на те, що кандидат від Демократичної партії Гілларі Клінтон – впевнений лідер на президентських виборах. Але за кілька днів до виборів все змінилося через “викид” про злам її поштової скриньки. Більшість американців тоді проголосували за Клінтон, але виборщики підтримали Трампа.

Цього разу, до пандемії коронавірусу, у Трампа були впевнені лідируючі позиції у всіх опитуваннях. Але з початком епідемії коронавірусу в США, масовим безробіттям, фінансовою кризою, вбивством Джорджа Флойда, забороною абортів і так далі – його рейтинг і шанси на перемогу на президентських виборах значно знизилися.

Більшість опитувань пророкують перемогу Байдену, точно так само, як і перемогу Клінтон в 2016-му.

Поки немає ніяких ознак пізнього сплеску підтримки Трампа серед тих, хто не визначився, як це сталося в 2016 році.

У 2020 році ці виборці, схоже, в основному вже визначилися.

Підрахунок голосів

За процедурою, підрахунок голосів відбудеться 4 листопада. Але в різних штатах правила відрізняються. Так, в деяких штатах дозволено обробляти бюлетені, отримані поштою після закриття дільниць. У деяких – ні.

Коли штат підрахував всі голоси – губернатор готує “Свідоцтво про підтвердження голосування”. У ньому прописують імена виборщиків від штату, а також – загальний результат голосування. Одне свідоцтво направляють архіваріусу США, а шість – передають на колегію виборщиків.

Результати потрібно підрахувати до 8 грудня. До цієї дати можна рахувати голоси, а також брати участь в будь-яких судових процесах, що стосуються підрахунку голосів. Остаточний результат голосування в штаті потрібно оголосити за шість днів до зборів колегії виборщиків.

14 грудня проходить голосування Колегії виборщиків. Вони збираються разом і голосують в своїх штатах і окрузі Колумбія. Вони голосують безпосередньо на дільницях, заповнюючи паперові бюлетені. Виборщики заповнюють по два бюллетеня: за президента і за віце-президента.

Їх голоси підраховують і заповнюють два списки: голоси за президента і голоси за віце-президента. Їх вносять у сертифікати, які відправляють: президенту США, віце-президенту США (в Сенат), два державному секретарю, два архіваріуса і один окружному судді.

Сертифікати необхідно доставити до 23 грудня.

Якщо в цьому році буде затримка, то сертифікати можна подати до 1 січня, а голосування виборщиків провести 2 січня.

Офіційне оголошення результатів виборів

6 січня 2021 року відбудеться засідання Конгресу щодо підрахунку голосів. В результаті засідання буде оголошено результат виборів. Для цього Сенат і Палата представників збираються о 13:00 (20:00 за Києвом) в Капітолії, щоб підрахувати результати голосування виборщиків та оголосити результати.

Віце-президент головує в Сенаті. Він передає отримані сертифікати від губернаторів лічильній комісії. Ті обробляють результати та передають віце-президенту конверт, в якому зазначено, хто з кандидатів набрав більше 270 голосів виборщків. Цей кандидат і стає новим президентом США.

Інавгурація президента США

20 січня 2021 року відбудеться інавгурація президента. У цей день офіційно повинні бути призначені президент і віце-президент.

Двадцята поправка Конституції США встановила дату інавгурації 20 січня, починаючи з 1937 року.