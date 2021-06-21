Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

“На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно – це чоловік”, – наголошується в повідомленні.

Пожежу вдалось локалізувати. Проте рятувальники продовжують свою работу.

“Є постраждалі. Згідно з оперативними даними, одна людина загинула. В лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та двох дорослих чоловіків. Мешканці будинку, на жаль, не зможуть цієї ночі ночувати в себе вдома. Зараз вирішуємо питання їх розселення. Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі. Також ведемо перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих. Людей забезпечимо всім необхідним. Вночі будинок буде охоронятися”, – прокоментував Василь Володін.