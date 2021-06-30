Про це повідомили на сайті Білого дому.

Гарріс заявила, що жінки, які наразі не мають права голосу чи свободи слова, мають виборювати свої права та знати, що США їх підтримують.

На думку віцепрезидентки США, гендерна рівність має першочергове значення для укріплення демократії.

“Використовуйте інструменти демократії, щоб це не було: свобода слова чи право голосу. Якщо у вас немає цих свобод, боріться за них та знайте, що ми боротимемося спільно з вами”, – сказала Гарріс.

Вона додала, що демократія може закріпитися у світі за умови досягнення гендерної рівності.

“Це правда: демократія сильна, якщо в ній беруть участь усі”, – сказала Гарріс. Вона зробила акцент на тому, що жінки повинні не лише мати можливість висловити власні думки, але й “бути присутніми в кожній кімнаті, де приймаються політичні та інші важливі рішення”.