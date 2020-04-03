Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на момент смерті йому було 84 роки. Кілька днів тому його госпіталізували з підозрою на коронавірус, згодом тест показав позитивний результат.

Серджіо Россі заснував іменний бренд взуття в 1968 році і мав величезний вплив на сучасну моду. До 2015 року брендом володіла французька корпорація Kering. Дизайнер також співпрацював з модними будинками Versace, Dolce & Gabbana і Azzedine Alaïa.