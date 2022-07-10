З 11 липня 2022 року, згідно із законом № 1978, запроваджуються додаткові правила щодо захисту бездимного середовища. Тепер під заборону підпадають будь-які пристрої для куріння.

Про це розповів Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Від завтра у громадських місцях буде заборонено користуватися: пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав’яними виробами для куріння, предметами, пов’язаними з їх вживанням, тютюновими виробами, кальянами та електронними цигарками.

До розширеного списку місць, де курити заборонено, тепер також віднесені заклади громадського харчування. Тепер там не буде зон або приміщень для куріння.

За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів – 3-15 тис. грн.

Збільшаться також штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 грн. У випадку повторного порушення протягом року – 10 200 грн.

Радуцький наголошує, що такі зміни наближають Україну до європейського законодавства.