Рада з туризму Відня створив обліковий запис в OnlyFans - єдиною соціальній мережі, яка дозволяє зображати оголену натуру - в знак протесту проти цензури платформ її художніх музеїв і галерей.

Про це пише британська газета The Guardian.

У 2018 році фотографія 25-тисячолітньої статуетки Венери Віллендорфської з Музею природознавства була визнана Facebook порнографічною та видалена з платформи.

У 2019 році у повідомленні від Instagram йшлося, що картина Пітера Пауля Рубенса порушила стандарти спільноти платформи, що забороняють будь-яке зображення оголеної натури, навіть якщо воно носить “художній або творчий характер”.

У липні новий акаунт TikTok музею Альбертіна зупинили, а потім заблокували за показ робіт японського фотографа Нобуйосі Аракі, на яких були зображені жіночі груди. Це змусило музей відкрити новий обліковий запис.

Музей Леопольда також щосили намагався рекламувати свою колекцію оголених зображень експресіоніста Еґона Шиле, але регулятори реклами в Німеччині, Великій Британії та США відмовлялися показувати їх, як частину міської туристичної кампанії 2018 року.

Коротке відео з зображенням картини Коломана Мозера “Liebespaar”, зроблене на честь 20-річчя Музею Леопольда, було відхилено Facebook і Instagram як “потенційно порнографічне”.

Ці та інші роботи тепер повністю виставлені в OnlyFans – профілі музеїв Відня, які захищені від цензури Facebook, Instagram і Twitter.

Підписатися на сторінку віденських музеїв в OnlyFans можна за $3 на місяць, при цьому першим підписникам, як заохочення, подарують проїзний Vienna City Card або вхідний квиток в один з музеїв міста.