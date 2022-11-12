У британській розвідці прокоментували відступ російських армійців з міста Херсон, яке вони захопили ще у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. На думку фахівців, відхід російських окупантів - це публічне свідчення проблем в армії РФ.

Про це йдеться в огляді розвідки Сполученого Королівства.

11 листопада 2022 року міноборони Росії заявило про завершення виведення своїх військ з Херсона. Ймовірно, під час свого відходу росіяни зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Відхід був завершений через два після його оголошення. На думку розвідників, найімовірніше що РФ розпочала вивід військ ще 22 жовтня, коли було оголошено евакуацію мирного населення.

“Існує реальна можливість того, що російська військова техніка та солдати у цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів”, – наголосили у розвідці Великої Британії.

Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Саме тому відхід з міста завдає значної репутаційної шкоди Росії.

“Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра”, – наголосили розвідники.

Цілком імовірно, що Україна повернула значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що ЗСУ тепер в основному контролюють саме місто Херсон.

“Ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі”, – резюмували у британській розвідці.