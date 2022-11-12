Про це йдеться в огляді розвідки Сполученого Королівства.
11 листопада 2022 року міноборони Росії заявило про завершення виведення своїх військ з Херсона. Ймовірно, під час свого відходу росіяни зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.
Відхід був завершений через два після його оголошення. На думку розвідників, найімовірніше що РФ розпочала вивід військ ще 22 жовтня, коли було оголошено евакуацію мирного населення.
“Існує реальна можливість того, що російська військова техніка та солдати у цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих цивільних осіб протягом останніх тижнів”, – наголосили у розвідці Великої Британії.
Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Саме тому відхід з міста завдає значної репутаційної шкоди Росії.
“Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра”, – наголосили розвідники.
Цілком імовірно, що Україна повернула значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і що ЗСУ тепер в основному контролюють саме місто Херсон.
“Ймовірно, що Росія все ще намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі”, – резюмували у британській розвідці.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.
- Представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький зазначив, що більше ніж половина російських військ все ще знаходяться на правому березі Дніпра.