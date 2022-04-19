Про це Порошенко розповів в інтерв’ю телеканалу “Прямий”.

Путін прорахувався

Напад президента РФ Володимира Путіна на Україну був його помилкою. Наші військові вмотивовані та професійні, на відміну від російських – останні не демонструють не лише якостей військових, але й людських.

“Вони не воюють з нашими ЗСУ – вони воюють з нашими жінками, нашими дітьми, нашими літніми людьми, нашими цивільними, і ми точно не дамо їм шансів на перемогу”.

П’ятий президент переконаний, що на сьогодні наша армія — озброєна, нагодована (не без допомоги волонтерів), одягнута і захищена — кардинально змінила перебіг війни і є причиною того, що Путін прорахувався. Він переконаний: своєю звитягою українці здивували весь світ і Кремль зокрема.

Україна об’єдналася, і формування національної ідеї досягло кульмінації 24 лютого

Порошенко поділився своїми враженнями від зустрічей з людьми з усієї країни після відвідання Краматорська. Зокрема, він розповів, що ті, хто зумів втекти від війни, уже “абсолютно твердо переконані, що ми є єдиною нацією і цю націю нічого не розділяє”. І вони можуть розраховувати на допомогу команди волонтерів.

Політик додав, що початок формування українського національного “я” відбувся у 2014 році, а 24 лютого — його кульмінація.

Також п’ятий президент відзначив, що у цей час багато хто з чиновників проявив свої найкращі патріотичні риси.

Порошенко нагадав про фундамент формування нації – “Армія, Мова, Віра” – і додав до нього ще “ЄС і НАТО”.

“Перше, з чого ми почали, і не треба соромитись це визнати, будівництво держави, процес державотворення починається з ключових ознак самоідентифікації: хто ми є, які завдання стоять перед державою, як її будувати та зберегти. Без армії це зробити неможливо… Армія, мова, віра. Мова формує душу народу, віра формує позицію, яка дає нам можливість для існування”.

Торкнувшись релігійної тематики, Порошенко зауважив, що роль церкви в Україні зараз неоціненна, а війна ще й запустила позитивні процеси в УПЦ МП. Зокрема, він згадав про вимогу українських священників щодо суду над патріархом Кирилом – його політик назвав “злочинцем, який благословляє вбивць, варварів, мародерів на знищення України”.

Порошенко про 24 лютого: розгубленість минула, і українці продемонстрували абсолютно унікальну здатність до самоорганізації

На запитання журналістки, як п’ятий президент зустрів початок повномасштабної війни, він зауважив, що у перші хвилини абсолютно в усіх була розгубленість. Опісля йому та Марині Порошенко [депутатка Київради та дружина Петра Порошенка – Ред.] посипалися дзвінки з описом подій.

“У нашому домі всі вікна тремтіли, і було абсолютно чітко зрозуміло, що це війна. Розгубленість пройшла, і ми, українці, продемонстрували абсолютно унікальну здатність до самоорганізації”, – констатував п’ятий президент.

Про те, їхати з міста чи ні, навіть не йшлося – заявив Порошенко, адже потрібно було захищати Київ.

“Перший крок — початок формування, на базі нашої київської команди, батальйону тероборони”, – розповів Порошенко. Він додав, що уже через 48 годин батальйон виконував бойові завдання, починаючи від блокпостів на найнебезпечнішому напрямку — Бучі, Ірпеня, від Житомирської траси та до краю Подільського району.

Також був організований процес евакуації населення – майже 20 тисяч осіб із передмістя Києва вдалося вивезти.

“Уявіть собі, що жертв у Бучі могло б бути більше, якби не була б блискуче організована ця евакуація”, – зауважив політик. Він подякував усім і кожному, хто самовіддано взяв участь у захисті Київської області та її населення.

Також п’ятий президент подякував і поділився захватом стосовно захисників Маріуполя, назвавши їх надлюдську стійкість символом українського духу:

“Подяка 79-ій, подяка 95-ій десантній бригаді та взагалі командуванню десантно-штурмових військ, подяка командувачу оборони Києва, командувачу сухопутних військ — Герою України, Мікацу з Харкова, який вів там оборону, ну і символам, які назавжди увійдуть в історію — морпіхам 36-ї та бійцям Нацгвардії полку “Азов” за абсолютно унікальну операцію щодо збереження Маріуполя. Мені не відомо, я дуже добре читаю воєнну історію, щоб за таких умов – без води, без їжі, без боєприпасів 54 дні чинити опір і захищати своє місто. Це насправді символ українського духу”.

Порошенко зауважив, що символом російської армії також є Маріуполь, але в іншому контексті – з його десятками тисяч загиблих цивільного населення, а також Буча, Гостомель, Бородянка, Ворзель, Охтирка, Тростянець, Чернігів. Він переконаний: Росія мусить відповісти за геноцид.

“Попереду роботи ще багато, але головне, що я хотів би сказати: у нас точно немає опозиції з 24-го [лютого – прим. ред.], і у нас немає влади. У нас є єдиний український народ, який ми спільно маємо боронити державою. Іншого варіанта бути не може”, – зауважив п’ятий президент.

Порошенко розповів про єднання з Володимиром Зеленським – “ми потиснули руки”

Петро Порошенко наголосив, що потрібно об‘єднуватися не навколо посади, не навколо президента, лідера партії чи лідера опозиції, а саме навколо України. І саме таке єднання на сьогодні дає нам тверде переконання в тому, що ми переможемо.

“Ми маємо об‘єднуватися на збереження демократії”, – зазначив він.

Питання свободи слова – про мовлення телеканалів “Прямий”, “5” і “Еспресо”

Порошенко заявив, що з боку його політсили “робиться усе для єдності, все абсолютно”. Телеканали, мовлення яких було зупинене, він назвав патріотичними, тими, які стоять на інтересах ЗСУ та цікаві для глядачів. Політик наголосив, що відімкнення цих телеканалів не є ініціативою президента Зеленського.

“Якщо хтось хоче, російською мовою це кажуть услужливий дурак, useful idiot, я дуже сподіваюся і маю на це підстави, це було бажання прогнутися перед президентом, тому що президент не підписав указ щодо рішення РНБО і такого рішення не було, президент не дав доручення проводити засідання Нацради з цим порядком денним. А якийсь негідник, який втік з Києва, дезертирував і сидів десь там на Волині й на Галичині, і звідти рубильником відключає канали, це ідіот, який дискредитує державу”, – наголосив Порошенко.

Цей акт порушення свободи слова, який потягне за собою позбавлення можливості заробітку тисячі осіб, більшість із яких – жінки, політик назвав спробою запровадження воєнної цензури. Він наголосив: якщо держава намагається ввести воєнну цензуру, скасувати свободу слова та свободу журналістської діяльності – про це потрібно сказати прямо.

Петро Порошенко наголосив, що в умовах, коли погляди всього світу прикуті до України, і весь світ нам допомагає та планує це робити й надалі, необхідно продемонструвати свою повну відмінність від Росії.

– Ви будете залишатися в Києві до кінця? – Ні, я буду залишатися в Києві до перемоги, це різні речі.

Петро Порошенко переконаний у перемозі України, але він не вважає, що війна скоро завершиться, адже для цього необхідне знищення путінського режиму. Проте, у чому він не має сумнівів – це у величі українського народу та в тому, що ми ще неодноразово здивуємо світ.

“Це Путін провів найефективнішу дерусифікацію України, найефективнішу декомунізацію України. Найпотужнішу мотивацію для нас бути членом НАТО і ЄС, і ніколи більше не повернутися в Радянський Союз, у Російську імперію, до цих катів та нелюдів. Я твердо переконаний, що перемога з нами, і нам треба об’єднатися і рухати країну вперед. І все в нас вийде, і все в нас буде добре”, – наголосив Петро Порошенко.