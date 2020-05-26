Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що басейни та спортзали можуть відновити роботу вже з 1 червня.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Ляшко зазначив, що у разі сприятливої епідемічної ситуації з 1 червня в Україні планується третій етап послаблення карантину. Зокрема, свою роботу відновлять басейни, спортзали, автошколи. Також відновляться залізничні перевезення та робота міжобласного пасажирського автотранспорту.

“З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідемічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів. Басейни ми раніше не розглядали в третьому етапі пом’якшення карантину, але нові дані, які сьогодні з’явилися щодо можливості поширення збудника коронавірусної хвороби через водний шлях передачі, зокрема у воді, яка підлягає постійній дезінфекції, дозволяють нам розпочати роботу спортзалів та басейнів у разі, якщо буде дотримання протиепідемічних норм”, – додав він.

За словами головного санлікаря, найближчим часом Міністерство охорони здоровʼя розмістить рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені, якщо власники вирішать відкрити спортзал або басейн.