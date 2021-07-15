Про це Сенцов написав у Facebook.

“Все що я хотів, це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади”, – заявив Олег Сенцов.

За його словами, причиною стало рішення Держкіно, яке не допустило його сімейну драму “Кай” до наступного етапу пітчингу, на якому визначають, на які проєкти виділяти гроші з бюджету. Офіційна причина – низькі оцінки експертів.

“Але коли тебе усувають з конкурсу не через слабкий сценарій, а через твою громадську позицію та політичні погляди, це немає жодного відношення до чесного творчого відбору кращих. Ноунейм експерти, прізвища яких навіть не вказують ані в їхніх висновках, ані на сайті Держікіно, поставили моєму проєкту заздалегідь низькі оцінки за вказівкою голови Офісу Президента (Андрія Єрмака, – ред.). Дрібна помста дрібних людей. Як мені повідомили неофіційно – це реакція на мою критику влади, підтримку активістів, які переслідуються та відсутність очікуваного рівня пошановування, а простіше кажучи – відмові лизати дупи. Це спроба вказати місце”.

Сенцов називає нинішню владу “временщіками”.

“Я ніколи не мовчав, коли коїться несправедливість – і зараз не буду. Якщо ви думаєте, що я схилю голову, то ви сильно помиляєтесь…Все що я хотів – це чесно знімати кіно, але я більше не зможу це робити. Принаймні в Україні, та принаймні за цієї влади”, – підсумував режисер Олег Сенцов.

Раніше українські культурні діячі та громадські організації звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою захистити культурні інституції країни.