Керівники Fox News ніколи не скажуть про це вголос, але вважають, що їх медіа-імперія більше, ніж президент Трампа. І у них є мільярди причин так думати: мільярди доларів доходу і мільйони лояльних глядачів. У Fox впевнені, що президентство Байдена буде успішним для мережі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Але деякі експерти вважають, що Fox слід бути стурбованими. Не виключено, що колишній президент може завдати шкоди бренду Fox, якщо створить власну медіа-компанію.

В ті дні, коли Fox та інші великі медіа оголосили про результати виборів, а саме про перемогу Джо Байдена, Трамп вибухнув гнівом на Fox і віддав перевагу більш дрібним і часто більш конспіративним мережам правого спрямування – Newsmax і One America News. Але при цьому він продовжував спостерігати за Fox.

Ось найкращий спосіб інтерпретувати події: Трамп і голова Fox Руперт Мердок уклали корпоративний “шлюб за розрахунком” на п’ять років. Трамп погрожує “розлученням”, але Fox вже пережив безліч труднощів і раніше.

Тепер питання в тому, що Трамп може зробити після того, як залишить свою посаду. Стрімінговий сервіс під брендом Трампа виглядає більш правдоподібним, ніж кабельний канал “Трамп ТВ”. Але можливо практично все: радіошоу, організоване Трампом, розширення поточних інтернет-трансляцій кампанії Трампа або ліцензійну угоду з такою компанією, як Newsmax.

А як щодо токшоу “Дональд Трамп сьогодні ввечері” на каналі Fox? Це виключено?

Відповідь – ні, не повністю. Майже завжди є ті, кого можна посунути. Наприклад: телеведучий Шон Генніті, який працює в Fox майже 25 років. Можливо, йому вдасться піти у відставку і дозволити Трампу зайняти своє місце.

Коріння відносин

Трамп був глядачем Fox News до того, як став зіркою Fox News. Він регулярно з’являвся на телеканалі, коли балотувався від Республіканської партії в 2015 і 2016 роках.

З тих пір Трамп дотримується єдиного підходу батога і пряника: Fox хвалить його прихильників – Трамп нагороджує їх інтерв’ю, твітами і відвідинами Білого дому – одночасно скаржиться на незгодних з Fox.

Мердок критикував поведінку Трампа. Медіамагнат написав в Twitter влітку 2015 року: “Коли Дональд Трамп перестане турбувати своїх друзів, не кажучи вже про всю країну?”

Але Мердок уклав мир з Трампом, коли кількість республіканських праймеріз звузилася. Він не вірив, що Трамп переможе Гілларі Клінтон на загальних виборах.

Медіа-шлюб був очевидний для всіх. Fox рекламував Трампа, і Трамп рекламував Fox. Мердок отримував прибуток, а Трамп отримував вигоду від пропаганди Fox.

Фіксація Трампа на Fox News була головною темою його президентства. Він наймав людей з Fox, звільняв людей через Fox і давав Fox більшість своїх інтерв’ю на національному телебаченні. Іноді було важко сказати, де закінчується Трамп і починається Fox. Але навіть за цих близьких відносин він все ще був схильний писати розлючені твіти щоразу, коли йому щось не подобалося на Fox. Керівники Fox зазвичай просто ігнорували його скарги. Вони відчували, що у них, а не у президента, є влада.

Важливо розуміти, що Fox займає майже монопольне становище на правому телебаченні. Аудиторія мережі надзвичайно лояльна, що було продемонстровано в кінці 2016 і початку 2017 року, коли три найбільших зірки Fox – Мегін Келлі, Білл О’Рейлі і Грета ван Сустерен – пішли, а рейтинг в основному залишився колишнім.

Для багатьох в телевізійному бізнесі урок полягав в тому, що на Fox всіх можна замінити.

Трамп в якомусь сенсі найбільша зірка Fox за останні п’ять років. Але тепер його президентське шоу закінчується. Трамп може подумати, що Fox потрібна його зіркова сила, можливо в цьому є своя правда адже інтерв’ю Трампа підвищують рейтинги. Але мережа Fox була №1 задовго до того, як Трамп став політиком.

Fox може бути уразливий

Трамп, можливо, намагається розірвати цей “шлюб зі ЗМІ”. У четвер Трамп написав, що “денні рейтинги FoxNews повністю зруйновано. Вдень у вихідні дні навіть ГІРШЕ”.

Денні рейтинги Fox на цьому тижні виглядають дещо нижче, але це не дивно, оскільки перемога Байдена інтерпретується Fox як погані новини. Fox також відчуває тиск з боку ультраправих, таких як Newsmax, які критикують Fox за прогнозування перемоги Байдена в Аризоні і називають Байдена обраним президентом.

Рейтинги Newsmax різко зросли в останні дні, але Fox як і раніше на голову вище всіх своїх конкурентів.

У четвер Трамп написав твіт: “Дуже сумно спостерігати, як це відбувається, але вони забули, що зробило їх успішними, що призвело їх до цього. Вони забули Золотого гусака. Найбільша різниця між виборами 2016 року і 2020 року – це FoxNews!” Трамп висував аналогічні звинувачення проти Fox протягом всієї кампанії 2020 року.

Але його твердження, що він був “Золотим гусаком” для Fox, – помилкове. Fox набирав популярність протягом багатьох років завдяки лояльної аудиторії, яка не довіряє більшості інших національних ЗМІ.

Видання Axios повідомило раніше, що “Трамп сказав друзям, що хоче створити цифрову медіа-компанію, щоб повалити Fox News”.

Однак інсайдер Fox засумнівався в цій ідеї, вказавши, що Трамп старомодний – він одержимий телевізором з великим екраном, а не новими потоковими додатками.

Що б він не вирішив зробити, найближчими місяцями дадуть відповідь на двостороннє питання: чи потрібен Fox Трамп більше або Трампу більше потрібен Fox?