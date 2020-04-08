Про це пише Los Angeles Times.

Концерт буде приурочено до католицького Великодня, і оскільки собор закритий через пандемію коронавірусу, він виступить без глядачів.

Водночас, виступ транслюватиметься онлайн на офіційному YouTube-каналі Бочеллі, початок заплановано на 20:00 за київським часом.

Акомпанувати співаку буде органіст собору Емануель Віанелло. Очікується, що вони виконають такі композиції, як “Аве Марія”, “Санта Марія” та інші.

“В день Великодня, в який ми відзначаємо торжество життя, я маю честь та щасливий прийняти запрошення міста та Кафедрального собору Мілана. Я вірю в силу спільної молитви, я вірю в християнський Великдень, універсальний символ відродження, який прямо зараз дійсно потрібен кожному – незалежно від того, віруючі вони чи ні”, – зазначив Бочеллі.